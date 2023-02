Un grosso albero di Eucalipto è caduto sulla provinciale Cirò Vallo in zona Campanise, interrompendo la viabilità, un altro grosso ramo è caduto invece sulla provinciale Cirò Crucoli nei pressi di una curva in zona Canale. I carabinieri tempestivamente hanno allertato il comune dove il vice sindaco Fortunato Strumbo e l’assessore Salvatore Giardino hanno provveduto a far intervenire la ditta Morelli a rimuovere gli alberi che ostacolavano pericolosamente la viabilità. Ma il vento non ha arrecato danni solo all’agricoltura, ma anche ai tetti specie nel centro storico dove molte tegole sono caduti a terra. Per fortuna che nel momento di caduta sia degli alberi che delle tegole non passava nessuno, bisognerebbe che i proprietari mettessero in sicurezza alberi e tetti specie quelli che si affacciano sulle strade pubbliche- ha riferito il vice sindaco Strumbo. Non si deve aspettare un sinistro per provvedere alla sicurezza -ha chiosato il vice sindaco. Sono due giorni che il forte vento e i tenui fiocchi di neve stanno sferzando notte e giorno il cirotano, arrecando danni all’agricoltura dove ovunque si scorgono alberi e fronde divelte, oltre danni arrecati alle colture.







