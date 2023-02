Impegnato da sempre nel sociale, oggi presidente del Club Kiwanis Apollo Aleo, Nicodemo Mingrone, subentra al dott. Angelo Ferrari, dermatologo e docente universitario, andato in pensione, alla guida del Distretto Socio Sanitario di Cirò Marina. Una lunga esperienza nel settore di assistenza medica avviato nel lontano 1992 come medico dell’ASP, per poi nel 2018 ha preso servizio nell’Adi locale in qualità di responsabile. Una lunga esperienza la sua che lo ha visto impegnato nel Suem di Crotone, prima con un contratto provvisorio, divenuto definitivo presso il Suem Pet di Cirò Marina fino al 2018. Ctu del tribunale di Crotone è stato anche referente sanitario del servizio protesica e cure primarie del sub distretto di Cirò Marina; responsabile del laboratorio di analisi cliniche “Altomari” di Cirò Marina e dirigente del reparto medico della Clinica S.Rita. Da sempre impegnato nel sociale, come dicevamo in apertura, è il secondo professionista in campo medico di Cirò Marina che viene nominato dall’Asp di Crotone. Un compito non facile, viste le tante problematiche e carenze del nostro distretto, ma che, ci dichiara,” cercherà di attenuare e risolvere, anche con la collaborazione l’aiuto dell’amministrazione Comunale.”







