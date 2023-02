Ribadito, questa mattina nel corso della conferenza di servizi istruttoria indetta dal Ministero per l’Ambiente per discutere e valutare la proposta di variante al POB Fase 2 di Eni Rewind, il NO della Provincia di Crotone all’ipotesi di realizzare una Discarica di scopo per rifiuti tenorm con amianto.

Parere contrario che era stato già oggetto della delibera di Consiglio approvata all’unanimità nel corso della seduta straordinaria del 6 febbraio, e che è stata allegata al verbale della conferenza istruttoria di questa mattina.

“Parere negativo – ha spiegato Ferrari – che ha basi e ragioni di natura tecnica, vincoli normativi innanzitutto. Ad Eni Rewind anche questa mattina abbiamo chiesto di conoscere se esistono o meno ipotesi progettuali alternative che tengano conto però della normativa vigente, condizione imprescindibile, e degli







obiettivi della bonifica, vale a dire tutela e valorizzazione del territorio.”

Al termine dei lavori la conferenza è stata dichiarata improcedibile alla luce del vincolo legislativo vigente che stabilisce che i rifiuti siano portati fuori dal territorio calabrese, oltre che della posizione unitaria di Provincia, Regione e Comune di Crotone.