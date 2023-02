Share on Twitter

11 Febbraio 2023

CROTONE: Dini; Calapai (40’st Papini), Cuomo, Golemic, Crialese; Petriccione, Awua (15’st Carraro), Vitale (26’st D’Errico); Pannitteri (1’st Kargbo), D’Ursi, Tribuzzi. A disp. : Branduani, Gattuso, Bove, Gigliotti, Spaltro, Giron, Carraro, Ranieri. All. Lerda

FOGGIA: Thiam; Leo, Rutjens, Di Pasquale; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti (27’st Bjarkason), Rizzo; Ogunseye, Iacoponi (37’st Peralta). A disp. : Nobile, Pirrò, Kontek, Odjer, Markic, Battimelli, Capogna. All. Gallo







Arbitro: Galipò di Firenze

Reti: 9’st Frigerio (F), 43’st Golemic (C)

Ammoniti: Papini (C) dalla panchina, Golemic (C), Garattoni (F), Frigerio (F)

Spettatori: 4.152