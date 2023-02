Crotone: La Polizia di Stato commemora Giovanni Palatucci

A Crotone, nella Chiesa della “ Beata Vergine del Rosario di Pompei ”, è stata celebrata la Santa Messa, in memoria di Giovanni PALATUCCI, già Questore di Fiume, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della sua scomparsa nel campo di concentramento nazista di Dacha, in Germania