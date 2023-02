Share on Twitter

Share on Facebook

La competizione è valida per la selezione della Nazionale che rappresenterà l’Italia ai Mondiali che si svolgeranno in Inghilterra nel prossimo Luglio 2023.

la prima tappa del campionato italiano, una gara su 100 piattelli con 12 postazioni di tiro itinerante, sparando tutte coppiole allo sparo e simultanee, ha visto salire sul gradino più alto del podio nella categoria Juniores l’atleta calabrese Francesco Renda.

Appena quattordicenne il nostro Francesco ha così conquistato il titolo di campione invernale 2023.

Questo bel risultato è un ottimo punto di partenza che fa ben sperare per la sua qualificazione nelle prossime tappe che seguiremo con attenzione.

Facciamo tanti complimenti a Francesco Pio Renda ed al suo preparatore, papà Enzo .