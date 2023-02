I preparativi sono oramai nella fase esecutiva. Il villaggio allestito al Porto Vecchio a cura del Club Velico Crotone sarà aperto venerdi 17 febbraio e offrirà l’area barche, la tensostruttura per il deposito vele e l’area espositiva commerciale con stand sportivi e di prodotti tipici ed artigianali.

La chiusura delle iscrizioni offre i numeri definitivi di questa edizione: riempiranno il mare di vele ben 224 atleti da 9 nazioni, di cui 193 juniores, timonieri nati dal 2008 al 2012, e 31 cadetti, nati dal 2013 al 2014.

LE NAZIONI – Le nazioni presenti sono: Bulgaria, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Svezia, Ucraina e Usa. Maggiormente rappresentate l’Italia con 165 iscritti e 36 squadre, Malta con 24 iscritti e 3 squadre e la Grecia con 16 iscritti e 3 squadre. Quella che arriva da più lontano è la squadra USA.

La prima squadra arrivata a Crotone è stata proprio quella statunitense, con il coach Fernando “Happy” Alegre, ma nelle prossime ore sono previsti tutti gli arrivi che riempiranno di festa il villaggio.

IL PROGRAMMA DELLE REGATE – Le regate si preannunciano di altissimo livello tecnico e hanno il supporto della Federazione Italiana Vela, di Optimist Italia, Sail Optimist e del CONI. La prima prova è prevista sabato 18 con partenza alle ore 11:00. La flotta di 193 timonieri juniores che saranno divisi in tre batterie, che daranno vita a tre giorni con più prove per qualificarsi per le finali. Martedi 21 la flotta sarà suddivisa nelle batterie Gold, Silver e Bronze, in base alle posizioni raggiunte durante i giorni precedenti, e si sfiderà per le ultime prove che stabiliranno i vincitori e i podi di categoria.

Le previsioni indicano condizioni di vento leggero e da Sud per i primi giorni, con una tendenza a girare da Nord e a rinforzare proprio nel giorno delle finali. Tuttavia è noto a tutti che lo “stadio del mare” di Crotone riesce sempre a sorprendere anche le previsioni, offrendo condizioni di vento e di mare interessanti e formative.







LA CARNIVAL PARADE E I PRIMI EVENTI – Tutto è pronto anche per il primo appuntamento che segna anche l’inizio della BPER International Carnival Race 2023: la gioiosa Carnival Parade che si svolgerà venerdi 17 febbraio dalle ore 17:00 con partenza da Piazza Pitagora di Crotone. Il tema scelto per sfilata e i costumi è il celebre film di animazione “Oceania”, con i suoi valori che esaltano il mondo del mare e della vela.

Da sabato inoltre è previsto un ricco calendario di eventi, concerti, momenti teatrali e tanto altro che accompagneranno e animeranno i giorni di regata proponendo diversi e vari momenti per atleti e accompagnatori. Tra questi vogliamo segnalare un incontro con Alessandra Sensini proprio sul valore educativo dello sport Vela. Ancora lo spettacolo teatrale “Grinta” ideato da Francesco Verri con l’attore Carlo Gallo.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI A TERRA – Vela ai massimi livelli nazionali, europei e mondiali ma anche spettacolo, musica, sfilate di carnevale, enogastronomia, eventi culturali che coinvolgeranno tutta la città, grazie al sostegno della Regione Calabria e degli assessorati allo Sport e Turismo del Comune di Crotone e di numerose associazioni del territorio.

Il programma completo della VIII edizione della BPER Banca Crotone International Carnival Race presentato giovedi mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Consiliare, presenti tra gli altri il sindaco Enzo Voce, l’assessore allo Sport Luca Bossi, con Paola Proto, presidente del Club Velico Crotone, Giulio Crocoli di BPER Banca e Alessandro Guerri dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

L’importante organizzazione è realizzata grazie agli sponsor e alla Regione Calabria, infatti quest’anno la BPER International Carnival Race 2023 rientra nei grandi eventi sportivi finanziati nell’ambito della campagna Calabria Straordinaria.

A poche ore dall’inizio dell’edizione 2023 si è certi che quella di quest’anno sarà una edizione memorabile anzi per meglio dire “straordinaria” come la Calabria.

www.clubvelicocrotone.it