In ordine cronologico la vittoria in rimonta delle ragazze dell’under 16 che, impegnate contro la fortissima Pallavolo Stella Azzurra, riescono a ribaltare l’incontro dopo aver perso il primo set.

Ottima la prestazione delle ragazze capitanate da Vella che con una prova corale riescono a portare a casa un risultato non scontato contro una formazione molto più esperta.

Affatato, Mino’ e Dell’aquila hanno fornito una prova di sostanza e soprattutto una continuità che spesso è mancata durante la stagione, consentendo alle altre compagne di giocare con più tranquillità.

Anche Sestito ed Alfì chiamate in causa hanno risposto presente giocando una buona partita. Nel finale del terzo set c’è stato spazio anche per le più piccole, Napolitano e Saccomanno.

Mister Malena a fine gara era molto contenta della prestazione delle ragazze ribadendo che il loro impegno e la loro determinazione in allenamento sta dando i frutti sperati e che è questa la strada giusta da percorrere.

Con questa vittoria le ragazze chiudono la prima fase al 3 posto con molta soddisfazione di tutta la società.

Sabato invece i ragazzi della Prima Divisione Maschile, sono stati impegnati a Lamezia contro la Volo Virtus, storica società del Lametino, una gara a senso unico che ha visto i cirotani imporsi con un netto 0-3 17-25 /21-25/9-25.

Nel primo set sono stati sicuramenti gli attacchi del fortissimo centrale Mingrone a fare la differenza che hanno messo in difficoltà gli avversari per tutta la gara, inoltre un’ottima prestazione in difesa di Dell’aquila, all’esordio nel ruolo di libero, ha facilitato Stara in regia, buona anche la prestazione di Rivoli entrato in campo nella seconda parte del set.

Nel secondo set i Lametini, colpiti nell’orgoglio, provano a reagire rendendo la prima parte di gara molto equilibrata ma gli ottimi muri di Bortolotto e Dima non consentono agli avversari di fare punti diretti. Buona anche la prestazione di Maiurano e Martire sia in difesa che in attacco.

Nel terzo set la Volo Virtus non è mai pericolosa, infatti i ragazzi della Volley Cirò Marina non sono mai in sofferenza conducendo il set con tranquillità. Da sottolineare la buona prestazione del secondo libero Zampino e di Kiryeyev entrato in regia. Nel finale del set c’è anche l’esordio stagionale del giovanissimo Cerminara che visibilmente emozionato, ha comunque saputo tener bene la posizione in campo. Con questa vittoria i ragazzi si portano al secondo posto ad una sola lunghezza dal Crotone con una gara da recuperare.

Domenica le ragazze della Serie D sono state impegnate nel big match della 17^ giornata a Campo Calabro, contro Italo Istituto di Bellezza, una squadra molto forte e ben messa in campo che almeno per i primi due set non ha reso il compito facile alle ragazze di mister Stara.

Il primo set è stato molto equilibrato e le due squadre si sono affrontate a viso aperto fino al 13-13, è la maggior attenzione nei dettagli da parte di Aromolo e Lettieri a fare la differenza e le cirotane riescono ad acquisire qualche punto di vantaggio e grazie agli attacchi di Carluccio e Dima chiudono il set sul 19-25.

Nel secondo set la squadra di casa parte subito forte portandosi sul 6-1. Mister Stara è costretto a giocarsi il primo time-out. Ci vuole una grande reazione di Malena e Capria per raddrizzare il set e ridurre lo svantaggio, che si concretizza sul 10-10. Proprio nel momento di maggiore sforzo la stessa Capria viene colpita da crampi, ma dopo il secondo time-out decide di stringere i denti e continuare a giocare. Da questo momento inizia un’altra partita, infatti Carluccio diventa determinate in attacco e grazie ad un’ottima Vella al servizio il set si conclude sul 18-25.







Nel terzo set le ragazze della Volley Cirò Marina partono subito determinate e concentrate, memori anche della falsa partenza del set precedente, infatti gestiscono questa terza frazione senza alcun affanno, nel frattempo si avvicendano Dima e Marinello che produce l’ennesima prova di sostanza e di concentrazione sia a muro che al servizio, sicuramente un valore aggiunto per la squadra, il resto lo fanno gli attacchi di Vella finalmente determinante e la solita compattezza di squadra.

Grande soddisfazione per tutta la società per una partita considerata da tutti una tappa fondamentale verso la promozione diretta in Serie C, con questa vittoria infatti la Volley Cirò Marina porta a 10 i punti di vantaggio proprio su Campo Calabro attuale terza forza del campionato. Grazie ancora una volta a queste fantastiche ragazze, per la loro professionalità, la loro determinazione e per il loro attaccamento alla maglia.