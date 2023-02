Giovanni Paolo II; Protezione Civile; associazione Ypscron; Euterpe. La sfilata dei carri con le antiche lambrette ed il carro principale ha fatto il giro del paese a cui hanno partecipato bambini e adulti provenienti da tutto il circondario. A dominare la scena tanti bambini che imitavano il ballo e il personaggio di Mercoledi della famiglia Adams che hanno tenuto banco per tutto il percorso iniziato dalla zona Casenuove fino ad arrivare in piazza Pugliese dove tutte le maschere si sono cimentate in balli e coreografie a cui hanno partecipato proprio tutti. Finalmente un carnevale lontano da uova e schiuma da barba, solo coriandoli e stelle filanti hanno dominato il carnevale, dove protagonisti sono stati i tanti bambini che hanno partecipato all’evento. Il sindaco Mario Sculco, il vice sindaco Fortunato Strumbo e l’Assessore Salvatore Giardino hanno espresso la loro soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione i quali hanno ringraziato tutte le associazioni intervenute e le persone che hanno lavorato e che hanno messo a disposizione i loro mezzi come le lambrette, il trattore e i tanti costumi e maschere. E’ stato una manifestazione che ha fatto divertire tutti grandi e piccoli.







