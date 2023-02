ADVERTISEMENT

Incendio sviluppato forse da uno degli apparecchi presenti nella stanza: computer, stampante, o da una presa difettosa, incendio domato tempestivamente dai vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina intervenuti insieme ai carabinieri della stazione di Cirò i quali si stanno occupando di risalire alla causa che ha innestato l’incendio. Tutti gli arredi all’interno della stanza sono andati inceneriti, il fumo ha annerito l’intero palazzo rendendolo impraticabile tanto che il sindaco Mario Sculco ha diramato un comunicato informando la popolazione che gli uffici resteranno chiusi fino al loro ripristino , e che il consiglio comunale che si doveva svolgere domani si terrà regolarmente alle ore 18.00 presso la sede del Giudice di Pace in zona Canale per impraticabilità della sala consiliare. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone visto che l’incendio sviluppatosi verso le ore 15.00 erano presenti i dipendenti comunali. Arredi , attrezzature e cartaceo sono andati distrutti , mentre il fumo ha annerito tutte le stanze rendendole impraticabili anche per il forte odore che si avvertiva in tutto il circondario.