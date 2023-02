Gara a senso unico quella di domenica 20 Febbraio al palazzetto dello Sport, dove le ospiti, tranne ad inizio secondo set, non sono quasi mai state in partita grazie anche all’attenzione e alle determinazione delle padroni di casa consci che in queste partite, sulla carta agevoli, l’insidia più grande è quella di avere un approccio sbagliato.

Mister Stara, obbligato nelle scelte, schiera Aromolo in regia con Vella opposta, al centro Capria e Dima mentre sulle bande Malena e Carluccio, libero Lettieri.

Ottima la prestazione di tutta la squadra che inizia a perfezionare sempre più gli schemi di gioco in particolare Capria e Dima sono sempre più coinvolte negli attacchi risultando sempre più decisive.







ADVERTISEMENT

Solide, come sempre, le prestazioni di Malena, Carluccio, Lettieri ed Aromolo che costituiscono l’ossatura della squadra. Altra nota lieta è sicuramente la prestazione di Vella in continuo miglioramento come quella di Affatato che chiamata in causa in tutti i tre set si è sempre fatta trovare pronta e precisa su ogni pallone giocato.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 22 Febbraio a Soverato per la Coppa Calabria Serie D femminile, una vittoria consentirebbe alla Volley Cirò Marina di volare alla Final Four del 22-23 Aprile.

Mister Stara a fine partita molto soddisfatto della prestazione delle sue ragazze spera di recuperare per questa importante gara alcune delle assenti di oggi per poter raggiungere anche questo importante obbiettivo.

La società, tutta, vuole ringraziamento il numeroso pubblico che ha seguito ed incoraggiato le ragazze per tutto l’incontro e gli sponsor che ci stanno dando una mano un questo percorso di crescita.

Inoltre ci teneva a ringraziare tutte le persone, in particolare i ragazzi, che nella mattinata di domenica hanno partecipato al torneo di Carnevale. Evento molto bello ed importante per la nostra Città che ha visto sfidarsi i ragazzi in dei mini-tornei, poi gli stessi si sono mascherati ed hanno trasformando il palazzetto in una bellissima festa in maschera al ritmo di musica.