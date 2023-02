Mister Stara, complici le numerose assenze, schiera un sestetto inedito, anche per dar spazio a tutte le giovanissime ragazze che compongono la rosa: in regia Federica Dell’aquila (2007) con opposta Martina Marinello, al centro Antonella Dima e Erika Vella (2007) e sulle bande Ivonia Carluccio e Alessia Affatato (2009).

Parte alla grande la squadra cirotana che si porta subito sul 5-15, grazie anche agli ottimi servizi di Carluccio e agli attacchi di Vella, Affatato e Dima in giornata super, il set si conclude sul 12–25.

Nel secondo set le padrone di casa partono subito forte, mettendo in difficoltà le ospiti per tutto il set. La gara, a causa di qualche disattenzione di troppo, procede punto a punto fino al 17-17. Sono le ottime prestazioni di Carluccio e Dell’aquila a tener il risultato in sostanziale equilibrio, risultato però che costringe mister Stara a far entrare capitan Malena al servizio, scelta che risulta vincente visto che la stessa realizza 4 ace mettendo ripetutamente in difficoltà le giocatrici della Sinapsy. La seconda frazione termina sul 18-25.

Nel terzo set Stara cambia ancora volto alla squadra: al palleggio Aromolo con Vella che torna opposta, al centro Marinello e Dima mentre sulle bande Malena e Carluccio.

La squadra si ricompatta imponendo il suo gioco per il resto della gara. Marinello ritorna determinante in attacco e difesa così come Dima. Nel frattempo torna in regia Dell’aquila ed entra la giovane Federica Sestito al servizio che, con questo fondamentale, mette in difficoltà le padrone di casa. Il set si conclude con il punteggio di 7-25 consentendo alle cirotane di festeggiare l’accesso alle Final-four, risultato strameritato per quanto fatto vedere finora sul campo e durante la settimana.







Grande soddisfazione per tutta la società per questo traguardo, frutto di organizzazione e di attenta programmazione. Per le giovanissime ragazze che fanno parte della rosa è importantissimo poter contare su due tecnici nonché atleti preparati, come Maria Malena e Antonio Stara, e su compagne di squadra navigate e di ottimo livello che continuano a fare la differenza in tutte le gare a cui prendono parte. Sicuramente questo gruppo eterogeneo permetterà alle più giovani di continuare a crescere e fare esperienza in dei campionati regionali dove il livello è più alto.

Appuntamento a sabato 25 Febbraio alle ore 18.00 per la difficilissima trasferta di Monasterace mentre i ragazzi della Prima Divisione maschile saranno impegnati domenica mattina 26 Febbraio alle 10.30 presso il Palazzetto dello sport di Cirò Marina contro la Raffaele Lamezia.