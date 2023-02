Share on Twitter

Share on Facebook

Secondo quanto è stato appreso, pare che l’incidente sia stato scaturito dallo sbandamento dell’auto che, sarebbe finita contro il guard rail in ambo due lati della strada. Sul posto sopraggiungeva un volontario del soccorso della Croce Rossa Italiana, Vincenzo Squillace, prontamente intervenuto soccorrendo il ferito, chiamando anche i soccorsi.

Intervenuti sul posto l’ambulanza del 118 per le prime cure e i Carabinieri per i rilievi.