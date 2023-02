Share on Twitter

Share on Facebook

Difficili le operazioni in mare con imbarcazioni e moto d’acqua, impegnati sommozzatori e soccorritori acquatici del Corpo nazionale giunti dai comandi della regione.

In aggiunta alle risorse impegnate nel soccorso (22 unità tra squadre di terra, soccorritori acquatici fluviali e 5 unità del nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria) si stanno recando sul posto ulteriori operatori SA con acquascooter inviati dal comando di Cosenza mentre dal comando di Catanzaro e’ stato inviato il mezzo Quad con operatore specializzato per perlustrare il tratto di costa tra Catanzaro e Crotone.