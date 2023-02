Considerato che all’alba di questa mattina, al largo delle coste di Steccato di Cutro, si è consumata l’ennesima tragedia della disperazione di tanti migranti che hanno intrapreso un viaggio pieno di speranza e nella triste sciagura hanno perso la vita 59 persone e numerosi ancora sono i dispersi; tra le vittime, purtroppo, ci sono stati numerose donne e bambini.

Evidenziato che, dalla diffusione della tragica notizia, tutta la cittadinanza ha, sin da subito, avvertito un profondo sentimento di dolore, di sgomento e di grande commozione per la perdita di tante vite stroncate dai trafficanti di uomini;

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale, anch’essa vivamente colpita dal luttuoso evento, interpretando il comune sentimento della popolazione, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione alla tragedia che si è consumata nello Ionio, a largo di Steccato di Cutro, proclamando il lutto cittadino;

Ritenuto, quindi, di proclamare il lutto cittadino per lunedì 27 febbraio, che consisterà nel rispetto di un minuto di silenzio in tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, Uffici pubblici, invitando tutta la cittadinanza ad evitare manifestazioni di evidenza pubblica che contrastino con la circostanza, nonché di svolgere attività di carattere festoso;

Il Sindaco decreta per le ragioni e le motivazioni espresse in premessa:

di proclamare il lutto cittadino, per il 27.02.2023 dalle ore 11:00, che consisterà nel rispetto di un minuto di silenzio in tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, Uffici pubblici, invitando tutta la cittadinanza ad evitare manifestazioni di evidenza pubblica che contrastino con la circostanza, nonché di svolgere attività di carattere festoso, in segno di cordoglio e partecipazione per l’immane tragedia che si è consumata al largo delle coste di Crotone, dove hanno perso la vita tanti migranti che hanno intrapreso un viaggio pieno di speranza;

Il Sindaco invita le scuole, i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le Associazioni, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante il rispetto di un minuto di silenzio, in segno di raccoglimento e rispetto , affinché, tale tragedia non lasci nessuno indifferente.