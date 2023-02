Tesserato con la società piemontese del Gruppo Sportivo Interforze di Torino, l’atleta pitagorico correrà insieme ad oltre 45.000 podisti provenienti da tutto il mondo, ai piedi del monte Fuji. Dopo aver percorso le strade, di New York, Berlino, Chicago, Argiro’ nell’ottobre scorso ha portato ha termine la sua 4^ Major Six Marathon, correndo la maratona di Londra, ed ora è già pronto alla partecipazione del grande evento a Tokio. Un’altra grande bella esperienza per il nostro concittadino e soprattutto un altro evento internazionale dove poter far apprezzare la cultura della Magna Grecia, portando avanti il progetto insieme al maestro orafo Michele Affidato, di Sport, arte, cultura e legalità. Infatti anche in questa manifestazione il podista crotonese consegnerà ad uno dei rappresentanti ed organizzatori della gara nipponica, la nostra colonna di Capocolonna in argento realizzata dal maestro Affidato, per poter permettere alla città di Crotone ed a tutta la sua storia di sbarcare e quindi essere apprezzata anche nella terra del Sol Levante. Finalmente si potrà correre la gara, dopo il rinvio del 2020 a causa del Covid 19, anche se, ancora oggi in Giappone, rimangono notevoli restrizioni proprio in previsione dell’arrivo di tantissimi corridori da tutte le parti del mondo, ma l’entusiasmo è alle stelle per Alfredo Argiro’ e per il suo coach Marco Gaveglio, che da anni ormai segue il runner rossoblù curandone tutti gli allenamenti, entrambi vogliosi di poter fare bene a Tokio, cercando di portare il vessillo crotonese sempre più in alto. Da sottolineare anche la volontà di alcuni amici, che si sono voluti unire al progetto di Argiro’ & Affidato di portare Crotone e la sua storia, nelle gare delle città più importanti del mondo, e quindi oltre a Roberta Procopio e Giampiero Caruso del Villlage&Resort SantaMonica che già da tempo sono vicini agli impegni del runner crotonese, faranno parte del progetto anche la Poseidon Rimorchiatori di Nunzia Bossi, lo studio tecnico Prisma di Oscar Milano e la gelateria Sottozero di Francesco Nicoscia ed Antonio Paparo. Appuntamento è per domenica 5 marzo alle ore 9.00, per la partenza della gara ma in Italia sara’ scoccata l’una di notte, infatti il fuso orario mette il Giappone otto ore avanti rispetto all’Italia.







ADVERTISEMENT