Dietro l’estro e la creatività da parrucchiere si nasconde un grande sviluppo personale e artistico, il quale ha reso possibile quel salto di qualità da sempre rincorso. Ivan Crisopulli, il parrucchiere di strongoli ha partecipato alla seconda edizione del campionato mondiale a Paestum (SA) il 26 e il 27 febbraio 2023, misurandosi con oltre 100 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Tra le varie categorie in gara, ha partecipato alla categoria acconciatura Rosa, e alla categoria acconciatura fantasy posizionandosi proprio in quest’ultima gara al 3 posto .

Dopo altri successi già ottenuti in passato, per Crisopulli un’altra sfida a livello internazionale che lo ha ritratto vittorioso.







