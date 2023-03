Nel primo set si assiste ad una partenza lampo della formazione cirotana, che si porta subito sul 1-10 grazie agli ottimi servizi di Carluccio ed all’attenta regia di Aromolo. Il vantaggio aumenta sino al 4-18 grazie agli attacchi efficaci di Vella e della rientrante Pugliese, finalmente recuperata. Il set si conclude sul 6-25.

La seconda frazione è molto diversa dalla prima, infatti le padrone di casa, per nulla rassegnate a perdere l’incontro, iniziano a ribattere colpo su colpo gli attacchi della Volley Cirò Marina, si gioca così all’insegna dell’equilibrio sino al 15 pari, complice anche i troppi errori al servizio. Ci vuole tutta l’esperienza di Malena e Carluccio in attacco e di Lettieri in difesa per raddrizzare la partita, set che si conclude sul 19-25.

Nel terzo parziale, memori del calo di attenzione avuto nella seconda frazione, l’andamento del gioco ricalca quello del primo set, dove la determinazione ha fatto la differenza ed è così che le ragazze di mister Stara riescono a portarsi in vantaggio sul 6-15 grazie agli attacchi insidiosi di Dima e Malena. In questo set da segnalare gli avvicendamenti di Marinello per Vella, Dell’aquila per Aromolo e Sestito per Dima.

Marinello si rende subito pericolosa al servizio mettendo in seria difficoltà le ragazze della Mixta portando il risultato sul 9-21. Si assiste ad una piccola reazione da parte delle ragazze di mister Carrozza neutralizzata sul nascere dalle ottime difese di Lettieri e Carluccio. Il set si conclude sul 11-25.







ADVERTISEMENT

Una bella prova della Volley Cirò Marina, che conquista la 16^ vittoria consecutiva in campionato per 3-0, la 18^ se si includono i due 3-0 di coppa, dimostrando il valore e la potenzialità di questo gruppo di ragazze allenate con dedizione e scrupolosità dal duo Stara-Malena. Gli allenatori hanno saputo creare un bel gruppo che, dimostrando attaccamento alla maglia, si recano in Cariati pur di sostenere un ulteriore allenamento.

L’appuntamento è a domenica 5 Marzo alle ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cirò Marina dove la società si augura di accogliere un pubblico numeroso e poter sfruttare al meglio una struttura così grande che pochissime società possono vantare.

Serve infatti un grande pubblico per sostenere una squadra che rappresenta Cirò Marina in tutta la regione, con ottimi risultati, soprattutto in un finale di stagione che potrebbe far approdare le ragazze in Serie C.

Un ringraziamento particolare va ancora una volta agli sponsor storici come Conad Affatato e Avis Cirò Marina, al main sponsor Climamarket e tutti quelli che stanno sostenendo la squadra in questa faticosa cavalcata verso la serie C.