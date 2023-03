Share on Twitter

I campionati, organizzati da “Mister Luigi Serrone Academy”, famoso nel settore anche per guidare la “Nazionale Italiana Acconciatori”.

Centinaia, infatti, i partecipanti che si sono dati battaglia, cercando di fare la migliore acconciatura (sposa, fantasy, rosa, sposa junior e rosa junior, le categorie), il miglior make up (trucco artistico, trucco sposa, trucco artistico junior, trucco sposa junior) e il miglior barber (old school e razor faze).

Anna Pirito, tanta esperienza, passione e tanto talento è risultata vincitrice al Museo dell’Acconciatura con un’opera artistica completamente realizzata con capelli che ha subito suscitato la curiosità di Mediaset che si è prodigata in una lunga intervista che andrà in onda nei prossimi giorni.

Undici fantastiche donne, unite e affiatate che portano a casa, oltre al Premio di Squadra, un 2° Posto Categoria Rosa e un 3° Posto Categoria Junior.







Strepitoso successo nello SHOW AVATAR, insieme ai colleghi della Nazionale Italiana, sono stati acclamati da un numerosissimo pubblico, presentando spettacolari acconciature artistiche, facendo vivere momenti di pura andrenalina nel magico mondo della Fantasia.