La Costituzione Italiana, e non poteva essere altrimenti, è il caposaldo cui fare riferimento e cui ispirarsi nell’attuazione dell’autonomia regionale.

Bene ha fatto il Governatore della Regione Calabria, intervenendo sul tema e per dirimere le polemiche che in queste settimane non sono mancate, a ristabilire verità e priorità.

Verità perché l’autonomia differenziata di cui si parla è quella dettata e prevista dalla Carta fondamentale, dall’articolo 116 e anche, lo si sottolinea, dagli articoli 117 e 119 che regolano i diritti sociali e civili che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

In questi termini, e con questi capisaldi, l’autonomia potrà avere ricadute concrete sulle risorse che verranno ripartite tra le Regioni.







Ma non solo, se “l’autonomia differenziata – ha spiegato il governatore- diventa l’occasione per superare una volta per tutte il criterio della spesa storica, a favore di quello dei fabbisogni standard, ben venga il disegno di legge Calderoli”, ed allora è questo il momento di mettere da parte posizioni preconcettuali, e concentrarsi piuttosto sulla versione del testo approvata in Consiglio dei ministri che dice di fatto che prima andrà superata la spesa storica.

Noi vogliamo far parte di quel Sud, di cui parla il Presidente Occhiuto, quel Sud che non “scappa in ritirata, ma che gioca questa partita a viso aperto, senza timori reverenziali”, e che, aggiungo io, accetta e rilancia le sfide, a partire dall’autonomia differenziata, senza giocare di rimessa.