Tutto ciò grazie al lavoro di squadra svolto da Comune e Anas che permetterà di tagliare un traguardo davvero importante. “La nuova rotonda sarà collocata al km.265 della SS.106, in un punto particolarmente pericoloso per l’accesso al cavalcavia che conduce al centro abitato di Marina di Strongoli. Con questa nuova opera il traffico sarà finalmente fluido e sicuro e si eviteranno i numerosi e gravi incidenti che si sono susseguiti negli ultimi decenni. Insomma, finalmente un importante miglioramento della mobilità per tutti gli utenti della SS.106. Oggi questa rappresenta una risposta concreta da parte dell’Amministrazione comunale alle esigenze dei cittadini oltre che un segnale tangibile del loro costante impegno per garantire il benessere comune, soprattutto un importante passo avanti per la sicurezza stradale.







