TERNANA: Morlupo, Koffi, Mancini (8’st Ciucci), Ferrante, Bonugli, Biondini, Bustos, Nunzi (8’st Doucourè), Perini, Ferrara (1’st Marcelli), Salerno. A disp.: Matei, Schettini, Picchiantano, Manucci, Montecolle, Manni, Monesi, Nischwitz, Flaiani. All: Mariani

CROTONE: Martino, Filosa, De Paola, Giancotti; Abbruzzese, D’Amore, Ambrogio (14’st Lupinacci); Rossi (33’st Panzarella), Chiarella (33’st Elia), Ranieri, Aprile (27’st Spunticcia). A disp.: Gattuso, Mauriello, Sibilla, Esposito, Scandale. All. Lomonaco

ARBITRO: Pica di Roma1

MARCATORI: 7’pt Ranieri (C), 16’pt Perini (T), 30’pt Chiarella (C), 28’st Ferrante (T), 38’st Panzarella (C)

AMMONITI: Nunzi (T), Ferrante (T), Koffi (T), Perini (T), Giancotti (C), Rossi (C)