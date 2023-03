Inzaghi: “Dopo Bologna siamo arrabbiati. Contro il Lecce serve una reazione da grandi uomini”

Inzaghi: “Dopo Bologna siamo arrabbiati. Contro il Lecce serve una reazione da grandi uomini”L’allenatore dell’Inter alla vigilia della partita contro i salentini: “In campionato si poteva fare meglio, ma non dimentichiamo ciò che è stato fatto di buono in questi 18 mesi. Non vediamo l’ora di scendere in campo, ogni domenica ci sono partite difficili” […]