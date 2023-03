Niente lesione per Alex Sandro, Bonucci si candida per il Friburgo. Dubbio De Sciglio

Escluso il peggio per il brasiliano, uscito all'intervallo con la Roma: pronto il capitano. Sullo sfondo la possibilità di più spazio per Chiesa e Pogba » continua a leggere su GAZZETTA.IT