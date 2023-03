Share on Twitter

La PALLAVOLO CROTONE, conferma le qualità viste nelle ultime gare, approcciando al meglio la gara, senza sottovalutare l’avversaria e conquistando il punteggio pieno che le permette di restare nella scia della capolista COSEDIL ZAFFERANA e mantenere il punto di vantaggio sul TRAINA SRL di Caltanissetta. Risultati che mantengono le prime tre squadre in 4 punti, e mantenendo la alta tensione nella sfida all’ultimo set, che decreterà la promozione in B1 e accesso all’unico posto valido per il playoff.







La formazione di Mister Asteriti domina la gara grazie ai suoi pezzi pregiati, attacco di Misceo e Biscardi, i muri di Kus e Greco che bloccano i pochi attacchi della formazione di casa, che finisce i tre set registrando rispettivamente solo a 9/10/11 a dimostrazione del divario tra le due formazioni.

Mister Asteriti: archiviamo questa trasferta con i 3 punti che comunque fanno classifica e ci prepariamo per la prossima gara casa