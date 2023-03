ADVERTISEMENT

Zanetti: “Con il Lecce tre punti meritati. Testa allo Spezia, poi a Porto con fiducia”

Il vice presidente nerazzurro padrone di casa alla cena per festeggiare i 21 anni della Fondazione Pupi: “Il derby con il Milan ai quarti di Champions? Prima pensiamo a passare il turno. In Portogallo non sarà facile. Lautaro? Orgoglioso di lui: è in continua crescita”

» continua a leggere su GAZZETTA.IT