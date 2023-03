Carrie Leighton, la scrittrice che ha portato le pene d’amore in cima alle classifiche italiane: “Ho scelto uno pseudonimo per non espormi. Facevo la barista e non mi piaceva neanche leggere”

Esplosa sulla piattaforma di autopubblicazione Wattpad e scoperta da Magazzini Salani, di lei si sa che ha 29 anni e vive a Trieste: “Mia mamma era disperata perché non aprivo mai un libro. Poi ho scoperto ‘Cinquanta sfumature di grigio’ di E.L. James” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT