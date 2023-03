Dignità dei bambini per le raccolte fondi, l’Autorità garante: “Lavoriamo a un codice etico per non sfruttare loro immagine”

Sono 23 le associazioni del terzo settore che hanno risposto a un appello dell'Agia. Garlatti: "Si può trovare un modo diverso per sollecitare la generosità dei cittadini senza ledere i diritti dei minori" » continua a leggere su REPUBBLICA.IT