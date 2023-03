L’Ostpolitik di Francesco messa in crisi da Putin: ma la vera scommessa si gioca sul fronte cinese

La svolta di Bergoglio alla politica estera vaticana guardando a Cina e Russia. L'incontro con Kirill, poi la guerra in Ucraina. Come è cambiata la Santa Sede in dieci anni di pontificato di Francesco, terza puntata