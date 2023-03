Pedro non basta, la Lazio resta al buio: l’Az Alkmaar vince 2-1 in rimonta

All'Olimpico, per l'andata degli ottavi di finale, i biancocelesti si portano avanti al 18′ grazie a un gol dello spagnolo. Gli olandesi però pareggiano al 45′ con Pavlidis e segnano la rete vittoria al 62′ con l'ex milanista Kerkez