Primarie Pd, vince Schlein e perde De Luca (che sosteneva Bonaccini): addio al terzo mandato

Il presidente garantisce la vittoria a Bonaccini in Campania, ma il risultato non serve a nulla. E non parla delle primarie. «No comment». La Schlein conquista le città: vittoria a Napoli, Caserta e Avellino. Il napoletano Marco Sarracino verso la segreteria nazionale