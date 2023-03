Stregò Maldini, ora segna alla Theo: l’ex milanista Kerkez, il terzino che ha steso la Lazio

Titolarissimo nell'Az Alkmaar, in rossonero ha giocato solo in Primavera. Chiuso dal francese, ora sta trovando spazio in Olanda e ha anche debuttato con la nazionale ungherese