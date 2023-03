Dopo due mesi dall’errore di Monza-Inter, torna Sacchi: dirigerà Lecce-Torino

Il 7 gennaio un suo fischio in anticipo rese vano il gol di Acerbi, e il designatore Rocchi annunciò: "Resterà un po' in panchina". Ora il rientro per il match di domenica alle 12.30