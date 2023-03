Grillo apre a un’intesa col Pd ma il M5S resta cauto: la linea la detta Conte

Il fondatore spinge per il dialogo con Schlein. Patuanelli: «Io ho investito molto in una sintonia con i dem, ma serve prudenza». La missione dell’ex premier alla Ue per una possibile intesa coi Verdi » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT