Il DeMaCS, in collaborazione con il Consorzio Jobel, avvia un programma di seminari, presso il Museo e Giardini di Pitagora, a cura dei propri ricercatori, al fine di proporre un percorso importante per la comunità scolastica crotonese, soprattutto, per docenti e alunni.

Il programma è stato ideato con cura per contribuire alla diffusione della cultura matematica e informatica: per allenare le giovani generazioni al ragionamento critico e all’individuazione di soluzioni innovative e creative a problemi complessi: competenze sempre più centrali nella nostra società, un bagaglio indispensabile per affrontare consapevolmente le sfide del futuro.

Il primo incontro si terrà giorno 23 marzo alle ore 10:00, sul tema “Infinito, uguaglianza e possibilità: Tre matematici e tre storie da raccontare” a cura di Gianluigi Greco, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS).







Il secondo incontro sarà il 6 aprile, alle ore 10:00 con una lezione su “Il paradosso di Zenone: Logica, psicologia e intuito”, a cura di Dino Sciunzi, coordinatore del Corso di Laurea in Matematica.

Il terzo appuntamento, giorno 14 maggio, alle ore 10:00, con un “Ragionamento logico e argomentazione”, a cura di Francesco Dell’Accio, responsabile scientifico del progetto “ScuoleAIDeMaCS”.