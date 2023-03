Motta spegne il caso Arnautovic: “Nessun problema con lui, scelgo in base al merito”

L'attaccante è rimasto in panchina a Torino e non dovrebbe partire titolare con la Lazio. Il tecnico rossoblù: "Sono stato chiaro sin dall'inizio: non esistono questioni personali con nessuno"