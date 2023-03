Calciatori portano in campo uno striscione per i morti di Cutro: l’arbitro multa la squadra e squalifica per un mese il capitano

La squadra bergamasca di Terza categoria Asd Athletic Brighela ha portato in campo prima del fischio di inizio un lenzuolo con la scritta "Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare". Ma l'autorizzazione era stata negata