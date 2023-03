ADVERTISEMENT

Si tratta della stilista dei capelli Celeste Romano una giovane mamma già apprezzata per il suo talento tant’è che all’inaugurazione di domenica pomeriggio sono intervenuti centinaia di persone a congratularsi con la giovane stilista. Presente all’inaugurazione il parroco del paese don Matteo Giacobbe che ha provveduto a benedire la nuova struttura, congratulandosi con la giovane Celeste per il suo coraggio e la sua determinazione nel decidere di restare ed aprire una attività in un paese di poche anime dove si è fatta apprezzare nonostante la sua giovane età, per le sue grandi dote di Parrucchiere. Presente anche il vice sindaco Fortunato Strumbo che ha ringraziato la stilista per aver deciso di rimanere a Cirò intraprendendo questo nuovo cammino con orgoglio e coraggio nonostante la sua giovane età, il quale non ha negato che prossimamente l’amministrazione sta pensando a qualche incentivo per ridurre i tributi ai giovani che decidono di aprire una nuova attività economica in paese, un modo ha detto per incrementare la possibilità di far restare in paese i giovani, facendo diminuire la massiccia migrazione verso il nord. Anche il sindaco Mario Sculco a nome di tutta l’amministrazione, si è congratulato con la stilista Celeste Romano per l’inizio della nuova attività di Parrucchiera, con l’augurio ha detto- di un enorme successo. L’inaugurazione a fine serata è stata allietata da un grosso buffet di ringraziamento.