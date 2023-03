La lotta Champions, il mal di trasferta, il Porto: Inter, con lo Spezia niente errori

La lotta Champions, il mal di trasferta, il Porto: Inter, con lo Spezia niente erroriI nerazzurri non hanno segnato nelle ultime due partite fuori casa in Serie A e non possono più permettersi passi falsi: senza una vittoria, il viaggio in Portogallo sarebbe più complicato » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT