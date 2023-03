L’incontro, che ha riguardato le classi 1R e 5R dell’indirizzo “sanità e assistenza sociale”, è stato aperto dalle parole della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Serafina Rita Anania, che ha ringraziato la Polizia di Stato per aver scelto il “Barlacchi” come destinataria di un progetto dal titolo “Nei panni di Caino”. L’incontro ha visto come formatori il Sovr. Antonio Tallarico, il V. Sovr. Antonio Scandale e l’agente Giovanni Protopapa. I tre operatori hanno spiegato come sia diffusa la piaga del cyberbullismo che riguarda soprattutto gli adolescenti in età scolare e dopo spingendosi fino alle truffe on line. Non è stata la solita lezione frontale che avrebbe finito per annoiare i discenti. Infatti gli operatori hanno fatto utilizzare una nuova tecnologia di nome “Oculus” attraverso la quale i discenti hanno assistito in prima persona a un atto di cyberbullismo. Un metodo di approccio innovativo che ha destato tantissima curiosità nei presenti e che ha generato successivamente un proficuo dialogo educativo. Dopo aver passato in rassegna una serie di reati a cui si va incontro non rispettando le leggi in vigore e assumendo atteggiamenti scorretti e diffamatori, gli operatori hanno somministrato un questionario anonimo, i cui dati verranno analizzati dall’Università “La Sapienza” di Roma a cui il progetto è collegato. Ne è venuta fuori una giornata diversa dalle altre e che ha ribadito, ancora una volta, l’importanza delle tecnologie applicate alla didattica. La Polizia di Stato, grazie al Sovr. Antonio Tallarico, al V.Sovr. Antonio Scandale e all’agente Giovanni Protopapa, ha mostrato il suo volto professionale e umano migliore sempre al servizio della collettività.







