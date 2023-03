Maignan, non solo parate decisive: Pioli si gode il portiere-libero

Maignan, non solo parate decisive: Pioli si gode il portiere-liberoIl francese è uno dei portieri più avanzati in Italia e in Europa per posizionamento in fase di possesso, molte delle azioni passano da lui » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT