Pogba in fuorigioco, la Juve lo scarica. Futuro bianconero a rischio

Pogba in fuorigioco, la Juve lo scarica. Futuro bianconero a rischioEscluso col Friburgo e multato dopo il ritardo. Il francese ha un contratto fino al 2026, ma la stagione è sempre più fallimentare. Le valutazioni della società sono negative, ma per motivi contrattuali ed economici (se va via saltano i benefici del Decreto Crescita) non […]