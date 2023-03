Portanova: “Ho il diritto di giocare, ma questa è diventata una vicenda mediatica”

Portanova: "Ho il diritto di giocare, ma questa è diventata una vicenda mediatica"Manolo, condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza nella notte tra il 30 ed il 31 maggio 2021 in un appartamento di Siena, ha parlato in una conferenza: "Non porterò ipotesi ma prove". […]