Squadra in campo con striscione contro le morti in mare: multa e squalifiche

Squadra in campo con striscione contro le morti in mare: multa e squalificheL’Athletic Brighéla, società di terza categoria lombarda del Bergamasco, ha espresso il suo messaggio anche sui social per ribadire la propria posizione. L’arbitro non aveva dato l’ok. E la risposta del Giudice sportivo non si è fatta attendere: sanzione di 550 euro, fuori […]