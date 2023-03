Tre gol e sorpasso in classifica: Toro, la vittoria nel derby Under 19 vale doppio

Tre gol e sorpasso in classifica: Toro, la vittoria nel derby Under 19 vale doppioDue gol in quattro minuti con Weidmann, su rigore, e Njie indirizzano a inizio ripresa la sfida con la Juve: arrotonda Ansah prima della rete della bandiera di Yildiz, finisce 3-1 » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT