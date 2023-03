Che fine ha fatto Alberto Paloschi? Dal Milan di Pato e Inzaghi ai gol col Siena in C

A 33 anni ha segnato 11 gol nella città del Palio. Con la stessa passione di sempre. “Per quello che lo conosco, queste partite le prepara come faceva in A”, dice di lui il suo ex compagno rossonero Brocchi

» continua a leggere su GAZZETTA.IT







ADVERTISEMENT