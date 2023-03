No del Consiglio di Stato alla sospensiva: la Figc consegnerà subito alla Juve la “carta Covisoc”

Respinta la richiesta avanzata dalla Federcalcio, fissando per il 23 marzo la Camera di Consiglio per discutere il ricorso