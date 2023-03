Onana: “Lavoravo nei campi, poi mi sono innamorato del calcio. Se non avessi giocato…”

Onana: "Lavoravo nei campi, poi mi sono innamorato del calcio. Se non avessi giocato…" Il portiere camerunese protagonista di uno speciale di Dazn: "Mi sarebbe piaciuto fare il poliziotto, amo proteggere. Per uno spogliatoio come quello dell'Inter ci vuole personalità" » continua a leggere su GAZZETTA.IT