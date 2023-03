L’avv. Pasquale Montesano, presidente e l’avv. Angela Bianchi vice presidente, l’ONDIF rinnova i suoi auguri a tutti gli eletti ed al neo segretario avv. Andrea Tucci.







ADVERTISEMENT

Siamo certi che con questa presidenza si darà seguito a quanto di illustre il CPO ha realizzato dalle sue origini,rammentando che è stato il primo a nascere in Calabria ed il secondo in Italia,prima del CPO Nazionale cui ha dato molti spunti nella sua realizzazione.

Inoltre siamo certi che questa presidenza,che ben rappresenta le caratteristiche fondamentali delle pari opportunità,saprà dare spazio alla tutela delle minoranze,alla difesa dei diritti umani,tanto necessari in questo momento storico,e saprà dare voce a chi non é in grado di far valere i propri diritti. Con la certezza che le vele spiegate raggiungano il porto del fare operoso, ONDIF, sempre al vostro fianco vi augura buon lavoro e felice inizio.