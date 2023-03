Vlahovic non gira: i limiti di Dusan e quelli di Allegri

Vlahovic non gira: i limiti di Dusan e quelli di AllegriArrivato per essere al centro del progetto, il centravanti soffre il contesto e la visione dell’allenatore. A lui servirebbe un altro coinvolgimento, alla Juve un altro atteggiamento. Come rimediare? Due esempi su tutti… » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT